Bombers atén 491 avisos des de l'inici de l'episodi de pluges a Catalunya, 434 a Tarragona

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès des de l'inici de l'episodi de pluges a Catalunya, cap a les 17.00 hores de dilluns, un total de 491 avisos, dels quals 434 han estat a Tarragona, ha informat el cos d'emergències en un missatge en 'X' recollit per Europa Press aquest dimarts.
Durant la nit de dilluns i la matinada de dimarts, els bombers han continuat atenent serveis relacionats amb el temporal, un total de 35, especialment a Tarragona.
La majoria dels avisos han estat a causa de la caiguda d'arbres i branques que han afectat diversos vehicles en llocs com el passeig marítim o l'avinguda del Mediterrani de Tarragona, l'AP-7 o a l'interior de càmpings, on han causat danys almenys en un bungalou i una caravana.