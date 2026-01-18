Bombers atén 243 avisos per pluja fins a les 9 d'aquest diumenge, la majoria a Lleida

BOMBERS DE LA GENERALITAT
El telèfon 112 ha rebut 494 trucades des de l'inici de l'episodi de pluja i neu
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat ha atès 243 avisos, des de les 18 hores d'aquest dissabte i les 9 hores d'aquest diumenge, per fets relacionats amb la pluja a Catalunya, la majoria dels quals a Lleida.
Es tracta d'avís per arbres caiguts, lliscaments i acumulacions d'aigua, i els Bombers han detallat que no hi ha hagut "res greu", en un missatge 'X' recollit per Europa Press.
A la Regió d'Emergències de Lleida han fet 73 atencions, en la de Tarragona 54, en la Sud 44, en la Nord 41, en la Central 26, en la de Terres de l'Ebre 4 i en la de Girona 1.
Segons Bombers, des de la mitjanit i fins a les 9 hores d'aquest diumenge s'han rebut una cinquantena d'avisos, 14 d'ells a la Regió d'Emergències de Lleida, 12 en la Nord i 11 en la Sud.
494 TRUCADES Al 112
Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 494 trucades per les afectacions causades per la pluja i la neu des de l'inici de l'episodi.
La comarca del Vallès Occidental (Barcelona) és la que ha registrat més trucades amb 51, seguida del Tarragonès (Tarragona), amb 31 i la Noguera (Lleida) amb 31, mentre que Sant Cugat del Vallès (Barcelona), és el municipi des d'on han arribat més trucades, un total de 24.