Bombers atén 145 avisos relacionats amb les tempestes a Catalunya

Els Bombers de la Generalitat han atès des de les 20 hores d'aquest diumenge i fins a les 7 d'aquest dilluns 145 avisos relacionats amb l'episodi de tempestes a Catalunya.
En una anotació a 'X', recollida per Europa Press, han explicat que la majoria d'avisos han estat per la caiguda d'arbres sobre la via pública i per l'acumulació d'aigua en baixos, aparcaments i carrers.
Per zones, s'han registrat 39 avisos a la comarca de la Selva (Girona) i 26 en la del Vallès Oriental (Barcelona).