Publicat 01/09/2025 08:50

Bombers atén 145 avisos relacionats amb les tempestes a Catalunya

Archivo - Arxivo - Diverses persones amb paraigües, en un imatge d'arxiu
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han atès des de les 20 hores d'aquest diumenge i fins a les 7 d'aquest dilluns 145 avisos relacionats amb l'episodi de tempestes a Catalunya.

En una anotació a 'X', recollida per Europa Press, han explicat que la majoria d'avisos han estat per la caiguda d'arbres sobre la via pública i per l'acumulació d'aigua en baixos, aparcaments i carrers.

Per zones, s'han registrat 39 avisos a la comarca de la Selva (Girona) i 26 en la del Vallès Oriental (Barcelona).

