Bombers alerta de la "incertesa i falta de predictibilitat" dels incendis actuals

Asseguren que encara els falta "molta ciència aplicada" per entendre els focs



BARCELONA, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han alertat que el canvi climàtic provoca "incertesa i falta de predictibilitat" per treballar en els incendis actuals, motiu pel qual els efectius s'han format i participen en projectes europeus per intercanviar coneixements.

Així ho ha explicat en una entrevista d'Europa Press el sotsinspector en cap del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) de Bombers de la Generalitat de Catalunya, Edgar Nebot, que ha detallat que els incendis es poden classificar en diferents escenaris (o generacions).

En alguns casos, el foc es comença a propagar per la massa forestal perquè hi ha combustible que ho permet i fins i tot es mou amb el vent; altres focs necessiten ser analitzats per entendre com funcionen perquè els bombers els puguin atacar, i altres travessen zones urbanes que s'han de protegir.

"Amb el canvi climàtic comencem a veure que per poder integrar ajudes d'Aragó o França necessitem que els efectius parlin el mateix llenguatge tècnic, per la qual cosa fomentem intercanvis", ha afegit.

CANVI CLIMÀTIC

A més, amb el canvi climàtic, els incendis forestals en determinats dies i amb atmosferes càlides i inestables poden iniciar nous processos de convecció que van lligats a les capes altes de l'atmosfera.

"Aquests processos a Catalunya i a gran part d'Europa són nous. Ja els havíem vist a llocs com la Sibèria i el Canadà, però no s'havien vist mai tan a prop del mar. A Catalunya comencem a tenir eines i claus per identificar aquests incendis i anticipar-nos a aquests processos", ha dit.

Per contra, ha garantit que els falta "molta ciència aplicada, però de moment funcionen amb la ciència bomberil", observant el foc i buscant significats per prendre decisions.

En la mateixa línia, Nebot ha manifestat que "conviure amb incendis forestals implica preparar la societat per als reptes que suposen".

CAMPANYA FORESTAL

Nebot ha explicat que la campanya forestal durant els mesos d'estiu "no serà una campanya contínua, serà intermitent", i que els incendis tindran comportaments intensos quan hi hagi episodis de vent o calor.

Ha explicat que, a principis i mitjans de juliol, esperen veure incendis a la zona del sud de Lleida i de Terres de l'Ebre, mentre que a Tarragona, a la província de Barcelona i la plana de Lleida la campanya "anirà arrencant a poc a poc, a mesura que vagi entrant la calor o els episodis de vent".

En canvi, a les zones de la Noguera i l'Alt Urgell la campanya d'incendis començarà a finals de juliol, per la qual cosa serà una campanya "curta i intermitent".

Finalment, Nebot ha detallat que la millor manera d'ajudar els boscos perquè estiguin sans i no pateixin estrès per sequera o plagues és "fent una bona gestió forestal", amb l'ajuda de l'administració forestal i el sector privat.