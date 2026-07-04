Bombers alerta d'una situació "difícil" a La Bisbal (Girona) des de les 14 hores pel vent

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha anunciat que a partir de les 14.00 hores d'aquest dissabte s'espera un canvi en la direcció del vent que afectarà a l'incendi de La Bisbal d'Empordà (Girona): "Podem tenir dificultats per contenir el flanc dret, havíem aconseguit fer-ho fins ara, però ara ve el difícil".
En declaracions als mitjans des del Centre de Comandament Avançat, acompanyat de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, Borrell ha reconegut que aquesta situació genera "intranquil·litat" per temor al fet que la superfície de l'incendi augmenti.
En el cas del flanc esquerre, l'entrada de la marinada ajudarà, perquè avançarà cap a una zona ja cremada, però posa el focus en el flanc dret: "S'obriria cap a Les Gavarres, en direcció Girona, i és realment el que hem d'evitar", ha expressat Borell.
A nivell de perímetre i d'estabilització, "preocupa molt" el flanc dret, perquè és irregular i amb zones mal cremades, la qual cosa dificultarà el control a partir de l'entrada de la marinada i durant la tarda, per la qual cosa els treballs en aquesta zona són ara la prioritat dels bombers.
No obstant això, Borrell ha avançat que hi haurà menys afectacions i activitat al cap de l'incendi, propera a les urbanitzacions de Calonge, encara que en les últimes hores s'hagin registrat "carreres", que s'espera que vagin a menys per la marinada.
A més dels 440 efectius dels Bombers, amb un centenar de dotacions terrestres i 10 mitjans aeris, també treballen en l'extinció 100 militars de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).
Així mateix, s'han desplegat efectius dels Mossos d'Esquadra, Agents Rurals, Protecció Civil, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Cruz Roja, Guàrdia Civil i policies locals.
CONFINAMENT
Per la seva banda, Parlon ha recordat que el de La Bisbal d'Empordà és un focus que continua "actiu", que ha arrasat unes 2.400 hectàrees i que té un potencial de 30.000 hectàrees, afectant a la totalitat del parc natural protegit de Les Gavarres.
La consellera ha reiterat que es manté el confinament de la població de set municipis i ha demanat a la resta de la ciutadania que redueixi la mobilitat i que no es desplaci cap a aquestes zones, especialment a les localitats en les quals treballen els efectius d'emergències.
Així mateix, ha recordat que en els propers dies s'espera una altra onada de calor i ha demanat a la ciutadania que ho tingui present, doncs "tota prudència és poca" per evitar la simultaneïtat d'incendis.
En el mateix sentit, Borrell ha reconegut que els bombers estan molt tensionats, a causa del dispositiu d'extinció de La Bisbal d'Empordà i ha demanat la màxima prudència "perquè tenir un incendi gran és un problema important, però tenir dos incendis és un problema de país".