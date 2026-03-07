Bombers activarà l'helicòpter per buscar al desaparegut en una riera a Llinars (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat activaran aquest dissabte els seus mitjans aeris (MAER), si les condicions meteorològiques ho permeten, per seguir amb el dispositiu de recerca del conductor d'una furgoneta trobada aquest divendres entre la riera Giola i el riu Mogent a Llinars del Vallès (Barcelona) durant el temporal de pluja que ha sacsejat Catalunya.
Segons apunten en un missatge en 'X' recollit per Europa Press aquest dissabte, el dispositiu s'ha mantingut actiu durant tota la nit i a primera hora del matí s'ha produït el relleu de dotacions.
En el terreny treballen unes 15, amb unitats subaqüàtiques, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), els drons i els gossos de la unitat canina.
La recerca s'està duent a terme per la llera del riu, revisant marges i punts vulnerables, des del punt on va ser arrossegat el vehicle fins a 5 quilòmetres aigües a baix.
Els bombers van rebre l'avís a les 14.32 d'aquest divendres i després d'accedir a l'interior del vehicle, negat enmig de la riera, no van localitzar ningú en el seu interior.
El vehicle s'hauria desplaçat 1,5 quilòmetres des del punt en què va entrar en la riera i ara els efectius han ampliat el radi de recerca.