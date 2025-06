Bolívia.- Augmenten a 74 els casos de xarampió a Bolívia, que porta una setmana en emergència nacional

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

El nombre de persones infectades pel xarampió a Bolívia, des de la setmana passada sota emergència sanitària, ha augmentat fins a aconseguir les 74, la majoria d'elles a Santa Cruz, mentre que hi ha més de 600 casos sospitosos, han informat aquest diumenge les autoritats.

"Estem parlant de 74 casos, a Santa Cruz són 68 els casos i a La Paz són cinc i al Potosí és un. Hi ha quatre casos que estan en investigació per determinar, en algunes circumstàncies es fa una segona presa per poder definir si realment van a anar sumant aquests més", ha declarat el vice-ministre de Promoció i Vigilància Epidemiològica, Max Enríquez, en una entrevista concedida a la cadena Bolivia TV.

Aquestes xifres podrien variar ja que s'esperen els resultats de les proves a més de 600 persones que podrien haver-se contagiat d'aquest virus. En una setmana els casos positius han augmentat en 14, després que dimarts passat es registressin 60, la qual cosa va portar al Govern de Bolívia a declarar l'emergència sanitària a nivell nacional.

Segons les informacions del Ministeri, el primer cas es va registrar el passat 21 d'abril "en una persona provinent de Rússia" que va arribar a la localitat boliviana de Santa Cruz, després del que les autoritats sanitàries continuen la vigilància i la vacunació, "ja que són més de 200 colònies que van tenir estret contacte" amb el virus.