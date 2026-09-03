'La bola negra', 'El ser querido' i 'Los domingos', candidates espanyoles als Oscars

MADRID 3 set. (EUROPA PRESS) -
'La bola negra', de Javier Calvo i Javier Ambrossi, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen i 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, han estat les tres pel·lícules seleccionades per optar a representar Espanya en la pròxima edició dels Oscars, la número 99, en la categoria de millor pel·lícula internacional.
El pròxim 16 de setembre s'anunciarà el film que finalment representarà Espanya en els premis de l'Acadèmia de Hollywood, segons ha avançat el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Fernando Méndez-Leite.
L'actriu Miriam Garlo, la primera actriu sorda a obtenir un Premi Goya en l'última edició, ha estat l'encarregada d'anunciar les tres pel·lícules preseleccionades, acompanyada per Méndez-Leite i la notària Eva Fernández Medina.