'La bola negra', pel·lícula seleccionada per representar Espanya als Oscars

MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
La pel·lícula 'La bola negra', de Javier Calvo i Javier Ambrossi (els Javis), és la pel·lícula espanyola seleccionada pels acadèmics de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques per representar Espanya en la categoria de millor pel·lícula internacional en els Premis Oscar de l'Acadèmia de Hollywood, que se celebrarà el 14 de març del 2027 al Dolby Theatre de Los Angeles (EUA).
Així ho ha anunciat aquest dimecres el cineasta Alejandro Amenábar a la seu de l'Acadèmia de Cinema, després de superar les dues altres candidates: 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, i 'Los domingos', d'Alauda Ruiz d'Azúa.
Precisament, Amenábar va ser l'últim espanyol a obtenir l'Oscar a la millor pel·lícula internacional amb 'Mar adentro' el 2005. Anteriorment l'havien guanyat José Luis Garci el 1983 amb 'Volver a empezar'; 'Belle epoque', de Fernando Trueba el 1994; i 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar el 2000.
Ara, 'La bola negra' enceta el camí per aconseguir l'Oscar esperant a saber si entra en el primer tall de l'Acadèmia, la coneguda 'shortlist' de deu títols. L'any passat la candidatura espanyola va recaure en 'Sirat', d'Oliver Laxe, que no va aconseguir cap guardó, malgrat obtenir la nominació a millor pel·lícula internacional i millor so.