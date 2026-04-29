El "boicot" a les colònies afectaria 5.000 llocs de feina a Catalunya

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (Foesc) ha estimat que el "boicot" a fer colònies i sortides educatives a Catalunya podria afectar prop de 5.000 llocs de feina catalans i, si s'estén a altres comunitats, fins a 20.000 treballadors a tot Espanya.
Així ho ha expressat en un comunicat aquest dimecres, en referència a la proposta informal per part de diversos col·lectius docents a Catalunya de no participar o acompanyar l'alumnat en les sortides educatives o colònies, com a mesura de protesta per exigir la millora de les seves condicions laborals.
Foesc defensa que les colònies escolars i les activitats de lleure educatiu "formen una part essencial del desenvolupament integral de nens i joves", perquè són espais d'aprenentatge, convivència, autonomia i educació en valors que complementen la tasca educativa dels centres.
Assenyala que, tot i que aquesta crida respon a reivindicacions impulsades d'una banda del col·lectiu docent, "moltes d'aquestes qüestions se situen fora l'àmbit d'actuació del sector del lleure educatiu, per la qual cosa no poden ni s'han de traslladar de manera directa al desenvolupament de les colònies i sortides".
La federació considera que qualsevol plantejament que posi en risc la continuïtat d'aquestes activitats "s'ha d'abordar des de la responsabilitat compartida i el respecte als diferents àmbits competencials, evitant escenaris de bloqueig que impactin directament en l'alumnat, famílies i equips professionals".
Trasllada la preocupació que aquesta situació es pugui estendre a altres territoris de l'Estat, "afectant l'estabilitat d'un sector que genera ocupació, cohesió social i oportunitats educatives per a milers de famílies", i defensa la necessitats d'obrir espais de diàlegs entre els diferents agents.