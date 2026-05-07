El Blaumarí Music tindrà un Espai Emergent al Port Vell de Barcelona per "descobrir talent"

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
La primera edició del cicle de concerts Blaumarí Music comptarà amb l'Espai Emergent, pensat per descobrir nou talent musical i situat al Port Vell del Port de Barcelona, informa la infraestructura en un comunicat aquest dijous.
L'espai comptarà amb artistes com Leitón, Antón Jarl Trio, Raquel Lúa, Belén Natalí, M Train, Son del Aire, Estela i Els Miralls, Cristina La Mar, La Compañía Eléctrica Panamericana, Andrea Santiago, Sara Blasco, Lecocq i Jan Nieto, entre d'altres.
Els artistes d'aquest escenari actuaran en l'obertura de cada jornada, oferint "una proposta musical prèvia als concerts de l'escenari principal.
"Aquesta programació està pensada per acompanyar l'inici de l'experiència al recinte del Port de Barcelona, creant un ambient progressiu que comença amb les actuacions d'aquest escenari i culmina amb els directes de grans noms del cartell principal", ha explicat el Port.
El Blaumarí Music serà "el primer gran esdeveniment musical d'estiu celebrat al Port de Barcelona" i també comptarà amb 14 punts de restauració de BNGrup.