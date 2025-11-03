Blanes (Girona) afirma que desconeixia els presumptes maltractaments en un centre d'educació especial

GIRONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Blanes (Girona), Jordi Hernández, ha afirmat aquest dilluns que l'ajuntament no era "coneixedor" dels presumptes maltractaments a menors del centre d'educació especial Ventijol de la localitat, pels quals la Conselleria d'Educació ha obert un expedient informatiu.
"Sempre hem estat i estarem al costat de les famílies dels alumnes ajudant-los en el que calgui", ha dit el primer edil segons un comunicat del consistori, en què ha afegit que s'ha posat en contacte amb la direcció dels Serveis Territorials d'Educació a Girona per informar-se'n.
Educació ha destinat un inspector extra per esclarir el cas, ja que en la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets --encara no s'ha pogut demostrar cap de les conductes denunciades-- i, segons ha pogut saber Europa Press, l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) protegeix els alertadors de la denúncia.