Blanchet i Clausó cedeixen la gestió del Teatre Gaudí de Barcelona a la productora Buganvilia

BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -

El dramaturg Ever Blanchet i l'actriu Maria Clausó han decidit deixar després de 16 anys la direcció del Teatre Gaudí Barcelona per "raons personals" i n'han cedit la gestió a la productora Buganvilia, formada per Gemma Deusedas, Anna Carreño i Màrius Hernández, informa el teatre aquest divendres en un comunicat.

Blanchet ha justificat el canvi: "Tinc 77 anys, i gestionar un espai amb dues sales, amb tanta programació i els obstacles econòmics amb els quals ens hem trobat els últims anys és molt difícil".

Clausó ha recordat que van crear la Sala Versus Teatre el 1995 i la van traspassar el 2018: "Ara toca fer un pas al costat i deixar la gestió del Teatre Gaudí Barcelona a un equip jove i amb energia".

EL TEATRE DE LA NAU I VERSUS TEATRE

Les dues companyies residents, El Teatre de la Nau i Versus Teatre, continuaran actives i girant, i Clausó ha assegurat que la seva voluntat és "continuar actuant i dirigint".

La gestió del teatre l'assumirà l'1 d'octubre Buganvilia, que va iniciar la seva trajectòria el 2001 i està especialitzada en la producció d'espectacles, la gestió cultural i la pedagogia teatral.

La productora ha assegurat que en els últims anys estaven valorant l'obertura d'una nova sala de teatre a Barcelona, i l'oportunitat de traspàs del Teatre Gaudí "ha determinat fer realitat aquest projecte tan volgut".

Ha explicat que volen potenciar la multiprogramació, donar visibilitat a les diferents realitats socials i continuar fidelitzant el públic amb programació per a un públic adolescent i apostant pel teatre familiar i espectacles de dansa.