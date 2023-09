El Black Music Festival de Girona tindrà Scary Pockets, Seckou Keita, DeWolff i Dr. Calypso

GIRONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El Black Music Festival 2024 ha anunciat Scary Pockets, DeWolff, Seckou Keita & Momi Maiga i Dr. Calypso com els primers artistes confirmats de la seva 22a edició, ha informat l'organització en un comunicat d'aquest dijous.

Entre les propostes internacionals, el festival comptarà amb Scary Pockets el 8 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona; el trio neerlandès DeWolff a La Mirona de Salt (Girona) el 2 de març; i l'actuació dels senegalesos Seckou Keita & Momi Maiga al Centre Cultural La Mercè (Girona) el 17 de febrer; i les entrades ja estan a la venda.

També hi haurà propostes locals com Dr. Calypso, el 9 de març a La Mirona, i les entrades per a aquest concert es posaran a la venda el 3 d'octubre a les 10 hores en el web del festival.