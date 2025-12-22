La bitlletaire de Sant Boi (Barcelona) celebra haver repartit el tercer premi en un bar del barri

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
La propietària de l'administració número 5 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Míriam Vázquez, ha repartit 15 sèries del número 90693, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebra aquest dilluns, un número que s'ha venut principalment per finestreta i en un bar prop del barri.
En unes declaracions a Europa Press, Vázquez s'ha mostrat visiblement emocionada per haver repartit més de 7,5 milions d'euros, i ha afegit que molts dels premiats han anat presencialment a l'administració per celebrar-ho.
Vázquez ha dit que és un número nou que no havien tingut fins ara i els treballadors de l'administració tenen altres números, però no el tercer premi.