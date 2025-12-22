El bitlletaire del Prat (Barcelona) que ha venut el tercer premi va vendre un quart el 2024

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El fill del propietari i treballador de l'administració número 5 del Prat de Llobregat (Barcelona), Carlos Caler, que ha repartit 1 sèrie del número 90963, el tercer premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebra aquest dilluns, també va vendre un dels dos quarts premis en l'edició de l'any passat.
En unes declaracions a Europa Press, Caler afegeix que l'any passat també van tenir la sort de vendre altres premis de sortejos com el de Sant Valentí, a més de diverses Primitives.
Caler ha explicat que dels 10 dècims (amb 500.000 euros repartits en total), 9 es van vendre per finestreta i un altre per internet, i de moment no han anat a celebrar-ho a l'administració, però sí que ho han fet altres persones que no tenien aquest número per celebrar-ho "entre tots".