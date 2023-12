El bisbe de Lleida signa un decret d'un nou Protocol d'abusos a menors a la Diòcesi

LLEIDA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, ha signat aquest divendres un decret d'un nou Protocol "per a la prevenció i tractament dels abusos a menors i equiparables legalment en locals o activitats eclesials a la Diòcesi de Lleida".

En un comunicat, la Diòcesi ha informat que el Protocol ha de servir per saber com actuar en el context de l'Església catòlica a Lleida "tant en les agressions sexuals produïdes amb anterioritat com en altres noves que es poguessin produir" i en la precaució necessària per a evitar-les, sigui per clergues, persones consagrades o laics en el seu tracte amb menors i altres persones vulnerables.

En aquest sentit, el bisbe ha decretat que el Protocol es conegui i sigui d'obligat compliment en la Diòcesi, tant en parròquies, agrupacions de nens o joves, col·legis, cases d'acolliment, cases de colònies, i qualsevol altra institució o espai eclesial "en la qual participin o hi hagi menors o persones equiparables legalment a les seves característiques".

També ha decretat que qualsevol persona que hagi d'actuar en aquests àmbits amb menors tingui la certificació negativa de delictes sexuals, estigui degudament formada i usi "els mitjans necessaris i disponibles al seu abast per a prevenir i evitar possibles accions delictives en aquest context".

Finalment, ha demanat que "de seguida que es tingui coneixement d'alguna situació d'aquest tipus", s'aculli a la víctima i es posi en coneixement de qui correspongui, seguint el protocol.