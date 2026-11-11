El bisbe de Girona Octavi Vilà substituirà Omella com a arquebisbe de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El bisbe de Girona, Octavi Vilà, serà el nou arquebisbe de Barcelona en substitució del cardenal Joan Josep Omella, han informat aquest dimecres la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i el Bisbat de Girona en sengles comunicats.
Vilà (Tarragona 1961), monjo cistercenc i abat del Monestir de Poblet de 2015 a 2024, va ser nomenat bisbe de Girona pel Papa Francesc al febrer de 2024.
Llicenciat en Geografia i Història i en Documentació per la Universitat de Barcelona (UB), té un postgrau en Formació del Professorat i és batxiller en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya.