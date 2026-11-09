El bisbat d'Urgell obre una investigació per presumptes abusos d'un sacerdot

LLEIDA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El bisbat d'Urgell (Lleida) ha obert una "investigació canònica" per un presumpte cas d'abusos sexuals d'un sacerdot de la diòcesi a un seminarista després de rebre una denúncia aquest octubre.
Segons un comunicat de l'església d'Urgell, després de rebre la denúncia la diòcesi es va posar en contacte amb la víctima "immediatament" i va obrir la preceptiva investigació sobre els fets, a més d'encoratjar el denunciant a exercir els seus drets i a presentar-se a les autoritats públiques de l'Estat per oferir-li un acompanyament integral durant tot el procés.
El bisbat d'Urgell reitera "la seva ferma voluntat de col·laborar plenament amb la justícia per aclarir els fets i actuar amb el màxim respecte pels drets de totes les persones afectades per aquesta situació".
La presumpta agressió sexual es va produir en un habitatge a Barcelona, segons ha avançat l''Ara', i el denunciant es va presentar primer al bisbat i, posteriorment, als Mossos d'Esquadra aquest octubre.
El jove va entrar el passat mes de novembre al seminari diocesà de la Seu d'Urgell a través de la intercessió del sacerdot després d'arribar a Espanya l'estiu del 2024.