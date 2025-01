Billie Eilish, Guns N'Roses, Charli xcx i Sabina, entre els concerts de 2025 a Barcelona

També hi haurà Slipknot, Sabrina Carpenter, Jamiroquai, Stay Homas, Bad Gyal, Santana i Robbie Williams

BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

El doble concert de Billie Eilish; les actuacions a l'Estadi Olímpic de Guns N'Roses i Imagine Dragons; el trident de caps de cartell del Primavera Sound format per Charli xcx, Sabrina Carpenter i Chapell Roseguin, i la gira de comiat dels escenaris de Joaquín Sabina són alguns dels concerts previstos a Barcelona durant 2025.

L'any s'iniciarà amb el concert de Morad al Palau Sant Jordi (3 de gener), un mes que també tindrà un trio d'actuacions de Love of Lesbian (8 gener a l'Apolo, i 10 i 11 a Razzmatazz), Yung Beef (10 gener, Sant Jordi Club), Fermin Muguruza (24 de gener, Palau Sant Jordi) i les tres actuacions d'Stay Homas abans de la seva aturada indefinida (24 i 25 gener, Poble Espanyol).

Gener encara comptarà amb una doble actuació de Carolina Durante al Sant Jordi Club (25 i 26 de gener), per donar pas a un febrer amb un doble concert de Cala Vento a l'Apolo (5 i 6 de febrer), Sidonie (7 de febrer, Sant Jordi Club), la banda de k-pop Ateez (7 de febrer, Palau Sant Jordi), Franz Ferdinand (18 de febrer, Razzmatazz) i una doble actuació d'Amaia al Sant Jordi Club el 21 i 22 de febrer.

DOBLES CONCERTS

Rels B actuarà el 7 i 8 de març al Palau Sant Jordi de Barcelona, i també faran doblet Anastacia el 12 i 13 de març al Paral·lel 62 dins del Festival Mil·leni, Buhos el 15 i 16 de març a Razzmatazz, i Jorge Drexler el 20 i 21 de març al Palau de la Música dins del Guitar Fest.

Mushkaa (21 de març, Sant Jordi Club), Kamasi Washington (23 de març, Razzmatazz), Ryan Adams (28 de març, Paral·lel 62), Adamo (28 de març, Palau de la Música), Kings of Convenience (9 d'abril, La Paloma), Twenty One Pilots (22 d'abril, Palau Sant Jordi) i Jethro Tull (7 de maig, Palau de la Música) són altres artistes que passaran per la ciutat.

El Festival Maleducats es trasllada al Parc del Fòrum de Barcelona el 17 de maig, en una edició que liderarà Estopa, en un cap de setmana en què el Poble Espanyol s'omplirà de punk rock californià amb Pennywise (16 de maig) i Bad Religion celebrant 45 anys de carrera (17 de maig), un escenari que la setmana següent veurà la triple descàrrega de King Gizzard & The Lizard Wizard (23, 24 i 25 de maig).

Abans de l'arribada dels festivals d'estiu, serà el torn de Catriel & Paco Amorós que actuaran al Sant Jordi Club (27 maig), Myke Towers (28 i 29 de maig, Palau Sant Jordi), Els Catarres (31 de maig, Razzmatazz) i Chayanne (4 de juny, Palau Sant Jordi).

TEMPS DE FESTIVALS

El Primavera Sound, que se celebrarà del 4 al 8 de juny al Fòrum, presentarà un cartell coronat per Charli xcx --amb Troye Sivan--, Sabrina Carpenter i Chapell Roan, als qui acompanyaran LCD Soundsystem, Aneu-los, Fontaines D.C. o Turnstile, i el Sónar, que se celebrarà del 13 al 15 a la Fira de Barcelona, ja ha anunciat Nathy Peluso, Bicep i Plastikman entre els seus primers noms.

Altres festivals barcelonins que han començat a desgranar la seva programació són el Share Festival (20 i 21 de juny, Parc del Fòrum), amb Bad Gyal i Saiko; el Barcelona Rock Fest de Santa Coloma (26 al 29 de juny al Parc de Can Zam), amb el retorn d'Slipknot a Barcelona després de 15 anys; el Cruïlla Festival (9 al 12 de juliol, Parc del Fòrum), amb Alanis Morissette i Thirty Seconds to Mars, i l'Ànima Festival al Poble Espanyol amb Wilco (26 de juny), The Corrs (29 de juny) i Resident (14 de juliol).

CONCERTS A L'ESTADI OLÍMPIC

Juny serà un mes de grans concerts com el d'Erreway (7 juny, Palau Sant Jordi), Guns N'Roses (9 de juny, Estadi Olímpic), el doble concert de Billie Eilish (14 i 15 de juny, Palau Sant Jordi), aquests dos últims en les seves úniques actuacions a Espanya, i Rigoberta Bandini (28 de juny, Palau Sant Jordi).

Imagine Dragons seran a l'Estadi Olímpic l'1 de juliol, en el segon concert de l'any en aquest recinte, en un mes que comptarà amb Miguel Bosé (3 de juliol, Palau Sant Jordi), Robbie Williams en la seva única parada a Espanya (5 juliol, RCDE Stadium), Weezer després de més de 20 anys sense tocar a Barcelona (9 de juliol, Razzmatazz), Els Amics de les Arts (25 de juliol, Poble Espanyol) i Santana (26 de juliol, Palau Sant Jordi), aquests dos últims dins del Guitar Fest.

Fora de Barcelona, els festivals també comencen a moure peces, com el Vida Festival (3-5 de juliol a Vilanova i la Geltrú), amb Supergrass, Richard Hawley i Yerai Cortés; el Canet Rock (5 de juliol), amb Mushkaa i Figa Flawas; el de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), amb Calamaro i Europe, i el Sons del Món de Roses (Girona), amb Beach Boys i una nit de rock català amb Sopa de Cabra i Els Pets.

Passat l'estiu, serà el torn de Quevedo (8 i 9 de setembre, Palau Sant Jordi), Jason Mraz (15 de setembre, Palau de la Música), Bunbury (18 de setembre, Palau Sant Jordi) i el cantant de Maneskin Damiano David (21 de setembre, Sant Jordi Club).

Joaquín Sabina portarà la gira de comiat al Palau Sant Jordi el 2 i 4 d'octubre, un recinte pel qual també passaran Manuel Carrasco (10 d'octubre), Duki (24 d'octubre), Los Pecos (26 d'octubre), Jamiroquai en la seva única actuació a Espanya (6 de novembre), Leiva (8 de novembre), Antonio Orozco (29 de novembre), Mónica Naranjo (19 de desembre), David Bisbal (23 de desembre) i Nil Moliner (27 de desembre).