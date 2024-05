Billie Eilish anuncia dos concerts a Barcelona el juny del 2025

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

L'artista nord-americana Billie Eilish actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 i 15 de juny del 2025 en la seva gira 'Hit me hard and soft: The Tour', anunciada aquest dilluns.

Les entrades per als concerts d'Eilish a Barcelona, úniques dates confirmades a Espanya, es posaran a la venda el divendres 3 de maig, amb una prevenda el 2 de maig a livenation.es, ha informat la promotora Live Nation.

La gira arrencarà el 29 de setembre al Quebec (Canadà), després recorrerà Amèrica del Nord fins al desembre, per després anar a Austràlia al febrer, i arribarà a Europa l'abril del 2025, on actuarà a diverses ciutats --sis concerts a Londres-- i tancarà el tour el 27 de juliol a Dublín (Irlanda).

El tercer àlbum d'estudi de Billie Eilish, 'Hit me hard and soft', escrit per ella i el seu germà Finneas, es publicarà el 17 de maig.

L'artista tornarà a col·laborar en aquesta gira amb l'organització mediambiental Reverb i hi inclouran la reducció de la contaminació per gasos d'efecte hivernacle, la disminució dels residus de plàstics d'un sol ús i el suport a l'acció climàtica.