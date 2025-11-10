La Biennal Internacional de Dansa de Cali (Colòmbia) programa 5 companyies catalanes i una mostra

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La 7a Biennal Internacional de Dansa de Cali (Colòmbia), que se celebra des d'aquest dimarts 11 de novembre fins al 17, ha programat 5 companyies catalanes i una exposició retrospectiva dedicada a la videoartista Núria Font.
En col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, es posa el focus en la creació catalana, i es programa les companyies La Veronal, Aurora Bauzà i Pere Jou i Mal Pelo, la coreògrafa Àngels Margarit i el col·lectiu artístic sorgit de l'Obrador de la companyia Fira Manresa liderat per Pere Seda, informa l'IRL en un comunicat aquest dilluns.
Quant a la mostra, 'Ballant amb la càmera', es dedica a Núria Font, "figura clau en la història recent de la dansa a Catalunya", ja que ha creat peces de videodansa per a companyies de dansa contemporània catalanes.