Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes amb una defensa dels docents

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Inicia el seu discurs amb unes paraules a favor del català de Gaudí, la vespra de la visita del Papa
BARCELONA, 8 juny (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Biel Mesquida ha rebut aquest dilluns al Palau de la Música Catalana el 58 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium, i ha fet una enèrgica defensa del català i dels docents de l'educació pública, amb referències al conflicte educatiu a la Comunitat Valenciana i a Catalunya: "On hi hagi un professor, que els polítics baixin el cap avergonyits".
Mesquida ha iniciat el seu discurs --escrit en tercera persona-- recordant les paraules que va pronunciar l'arquitecte Antoni Gaudí a favor de parlar català com a obligat homenatge per a defensar l'origen, a dos dies de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona i en plena polèmica per l'ús de la llengua en la visita del pontífex a Catalunya: "Visca Antoni Gaudí!", ha subratllat.
Ha agraït el premi per a un autor que "escriu llibres i lluita amb cos i ànima per la seva llengua, que és la catalana, i la seva cultura, també ben catalana i universal", i ha elaborat un discurs sobre la seva trajectòria com si fos una història que és, ha dit, el que sap fer.
PARES PROFESSORS
"Els verbs voler i escriure són les accions quotidianes d'aquest pica-lletres", ha assegurat Mesquida, qui ha recordat que els seus pares van ser professors, així com l'alfabet Montessori de fusta que li va fer el seu pare.
Per això, ha afirmat que "no és res si no posa el cor, el cervell i la veu en favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i Catalunya. És la mateixa lluita que a les Balears el 2013. És la mateixa lluita dels mestres de la Bressola i de les famílies de l'Alguer".
"On hi hagi un professor, que els polítics baixin el cap avergonyits. No hem arribat fins aquí per perdre'ns en laberints de burocràcia i equilibris de quedar bé", ha subratllat Mesquida, qui s'ha definit com a escola en català, arrelada i resistent, davant de l'ovació del públic al Palau de la Música.
Ha afirmat que és tot llengua: "Hi ha una sola llengua i és la catalana. Res més a dir o tot, però en català. Una sola llengua. Un sol poble, una sola nació: Països Catalans. Podem cridar independència, però no ho cridaré mai sense afegir Unitat dels Països Catalans!".
Ha recordat ser un dels fundadors del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la UB i la seva trajectòria de defensa de les llibertats: "Aquí o en qualsevol altre racó del món a favor de tots els Pablo Hasél. Mori la censura! Visca la llibertat!'".
Sobre el seu pas per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears, ha defensat que la ciència i la cultura han de ser "els fonaments d'un país lliure i de justícia", ha repassat la seva col·laboració amb el programa Escriptor refugiat del PEN Català, com una forma de donar la benvinguda a tothom i protegir la llibertat de pensar, viure i voler, i ha fet un al·legat per la pau.
LLUÍS LLACH I MARIA DEL MAR BONET
El lliurament del guardó ha comptat amb les actuacions de Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, i ha iniciat Llach l'acte amb 'Viatge a Ítaca' al piano i l'ha tancat Bonet junt amb Borja Penalba amb 'La Balanguera', a més de les lectures de poemes de Mesquida a càrrec de Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell.
L'acte ha comptat amb la presència d'autoritats com el president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Pere Aragonès.
XAVIER ANTICH
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat en el seu discurs l'obsessió per l'escriptura de Mesquida, la seva defensa del poder de la paraula i la literatura, i una llengua que és "amplificadora, constructiva" en l'exercici de la literatura com a exercici de llibertat.
Antich ha subratllat que "en temps d'incertesa, desconcert i amenaces, no es pot perdre el nord: més llengua catalana per a tothom, més escola sempre i tota en català per a tots, i més cultura per a tothom".
BIOGRAFIA
La trajectòria de Biel Mesquida (Castelló de la Plana, 1947) ha girat entorn de la literatura, la comunicació, la divulgació científica i la llengua i cultura catalanes, especialment a Mallorca, on resideix, i Barcelona, ciutat que considera contrapunt de la illa on viu.
Ha estat responsable de la secció de Ciències Biològiques de la Gran Enciclopèdia Catalana, un dels fundadors del Sindicat Democràtic d'Estudiants de la UB, creador i director d'Edicions UIB de la Universitat de les Illes Balears, col·laborador en diversos mitjans de comunicació i ha rebut guardons com la Creu de Sant Jordi i el Ciutat de Barcelona.
Entre les seves obres publicades figuren les novel·les 'L'adolescent de sal' --Premi Prudenci Bertrana--, 'Excelsior o el temps perdut' i 'Vertígens', la narrativa breu 'T'estim a tu', 'Els detalls del món' i 'Acrollam' i els poemaris 'Matèria de cos', 'Els llibres de Glauco' i el més recent 'Trast'.