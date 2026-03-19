Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2026

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
L'escriptor, biòleg i comunicador Biel Mesquida ha guanyat el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, atorgat per Òmnium, un guardó que es lliurarà el 8 de juny al Palau de la Música Catalana
El jurat, format per Margarida Aritzeta, Àlex Broch, Maria Campillo, Raül Garrigasait, Àngels Gregori, Marta Nadal, Jaume C.Pons Alorda, Clàudia Pujol i Enric Sòria, ha atorgat el guardó per ser "un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres".
La trajectòria de Biel Mesquida (Castelló, 1947) ha girat al voltant de la literatura, la comunicació, la divulgació científica i la llengua i cultura catalanes, especialment a Mallorca, on resideix, i Barcelona, ciutat que considera contrapunt de l'illa on viu.
Ha estat responsable de la secció de Ciències Biològiques de la Gran Enciclopèdia Catalana, va fundar l'Associació Universitària de Gabinets de Comunicació, va crear i va dirigir Edicions UIB de la Universitat de les Illes Balears i ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació.
Entre les seves obres publicades figuren les novel·les 'L'adolescent de sal', 'Excelsior o el temps perdut', 'Vertígens', la narrativa breu 'T'estim a tu', 'Els detalls del món' i 'Acrollam' i els poemaris 'Matèria de cos', 'Els llibres de Glauco' i el més recent 'Trast'.