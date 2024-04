Biden trasllada a José Andrés les seves condolences per la mort dels treballadors de la seva ONG en un atac d'Israel

El mandatari considera que "Israel no ha fet prou" per protegir als treballadors humanitaris ni als civils a Gaza



MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha trucat aquest dilluns al xef asturià José Andrés, fundador de l'ONG World Central Kitchen (WCK), per traslladar-li les seves condolences per la mort de set dels seus treballadors en un atac de l'Exèrcit d'Israel contra el comboi en el qual circulaven després de sortir d'un magatzem després de descarregar aliments a la Franja de Gaza, en el marc d'una missió humanitària.

"Avui mateix he parlat amb el meu amic, el xef José Andrés (...) per transmetre-li el meu més sentit condol per la mort d'aquests valents treballadors humanitaris i per expressar-li el meu suport constant als seus incansables i heroics esforços --i del seu equip-- per fer arribar aliments a les persones que passen gana a tot el món. Que déu beneeixi als treballadors humanitaris que van morir ahir i consoli als seus estimats en el seu dolor", ha indicat.

Biden s'ha mostrat "indignat i amb el cor trencat" per la mort dels set treballadors humanitaris, entre els quals es troba un nord-americà, que es trobaven proporcionant aliments a civils "enmig d'una guerra". "Eren valents i desinteressats. Les seves morts són una tragèdia", ha afirmat.

"NO ES TRACTA D'UN INCIDENT AÏLLAT"

El mandatari nord-americà ha indicat que la investigació anunciada per les autoritats israelianes sobre per què els vehicles dels cooperants van ser objecte de bombardejos "ha de ser ràpida, ha d'exigir responsabilitats i les seves conclusions han de fer-se públiques", si bé ha sostingut que aquest cas "no es tracta d'un incident aïllat".

"Aquest conflicte ha estat un dels pitjors dels últims temps en quant al nombre de treballadors humanitaris morts. Aquesta és una de les principals raons per les quals la distribució d'ajuda humanitària a Gaza ha estat tan difícil: perquè Israel no ha fet prou per protegir als treballadors humanitaris que tracten de lliurar ajuda als civils que la necessiten desesperadament", ha criticat.

Així mateix, ha sostingut que "Israel tampoc ha fet prou per protegir als civils", mentre que ha indicat que Washington "ha instat repetidament a Israel al fet que deslligui les seves operacions militars contra Hamas de les humanitàries, per evitar víctimes civils".

"Els Estats Units seguiran fent tot el que estigui en la seva mà per proporcionar ajuda humanitària als civils palestins de Gaza, per tots els mitjans disponibles. Seguiré pressionant a Israel perquè faci més per facilitar aquesta ajuda. I estem pressionant molt per aconseguir un alto el foc immediat", ha conclòs.

L'atac va tenir lloc a la zona de Deir Al-Balah, al centre de la Franja de Gaza, i els morts tenien nacionalitat britànica, polonesa, australiana, palestina i nord-americana-canadenca. L'ONG ha paralitzat les seves operacions a l'enclavament després de l'atac.

Els treballadors de WCK es trobaven a l'enclavament palestí en plena missió humanitària, en col·laboració amb l'ONG Open Arms, per establir un corredor humanitari marítim entre Xipre i Gaza i sortejar així les enormes traves imposades per Israel pel lliurament d'ajuda per via terrestre.