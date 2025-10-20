Betevé obre les seves instal·lacions al públic aquest dissabte pel festival 48h Open House

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Betevé obrirà al públic les seves instal·lacions, situades al Parc i la Llancuna del Poblenou de Barcelona, aquest dissabte per poder-les visitar de franc amb motiu del festival d'arquitectura 48h Open House.
Els visitants podran veure els espais on es realitzen els continguts de Betevé: les redaccions, els controls de realització, l'estudi de ràdio i les sales de maquillatge i vestuari, entre d'altres, informa en un comunicat aquest dilluns.
La cadena participa en el festival des del 2016 i les persones interessades hauran d'acudir dissabte entre les 10 i les 18.30 hores a la plaça Tísner, on s'organitzaran grups per fer les rutes.