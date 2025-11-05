Betevé nomena Anna Cuyàs directora de Màrqueting i Vendes

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Betevé ha nomenat Anna Cuyàs directora de Màrqueting i Vendes, que liderarà una àrea de nova creació "enfocada al creixement sostingut d'audiències i a la diversificació d'ingressos".
Serà la responsable de l'estratègia de màrqueting, branding i comunicació de l'empresa, a més de creació de comunitat, desenvolupament comercial i captació d'ingressos, informa Betevé en un comunicat d'aquest dimecres.
Cuyàs, graduada en Relacions Institucionals i Organització d'Esdeveniments, s'incorpora a Betevé havent superat una convocatòria pública de selecció.