Berni Álvarez afirma que l'Spotify Camp Nou serà "més modern" que el Bernabéu per al Mundial 2030

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que els protocols contra el racisme "van arribar tard" en el partit entre Espanya i Egipte
BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, s'ha referit a la possibilitat que l'Spotify Camp Nou de Barcelona aculli la final del Mundial de futbol el 2030, i ha afirmat que serà un estadi "més modern encara" i amb més capacitat que l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid una cosa que, diu, és una evidència.
En una entrevista concedida a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press aquest divendres, Álvarez ha apuntat que l'objectiu del Govern, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, és tenir "les màximes opcions de poder acollir la final i presentar el millor escenari possible per a qualsevol oportunitat que sorgeixi".
"Volem liderar des de Catalunya. Al CSD (Consell Superior d'Esports) l'hi hem dit, a la FIFA també. Volem tirar del carro perquè ens pot donar més oportunitats", ha afegit.
Així, el conseller ha explicat que es va produir una reunió entre el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i la FIFA: "Ens han posat uns deures i els estem fent", ha dit, i ha explicat que aquests treballs tenen a veure amb la mobilitat quan l'estadi estigui acabat i on podrien instal·lar-se les 'fan zones', per exemple.
CÀNTICS RACISTES
Preguntat pels càntics racistes que es van produir en l'estadi de Cornellà (Barcelona) durant la trobada entre les seleccions d'Espanya i Egipte, ha assenyalat que suposa un "toc d'atenció" que serveix per posar de manifest que des de les administracions s'ha de fer més referent a això.
En aquest sentit, ha assegurat que "els protocols van arribar tard" i ha lamentat que aquests incidents puguin provocar que la Federació Espanyola de Futbol sigui més poc inclinada a celebrar partits de la selecció a Catalunya.
TOUR DE FRANÇA
D'altra banda, s'ha referit al Gran Départ del Tour de França aquest juliol a Barcelona i ha dit que la tornada econòmica podria estar sobre els 200 milions d'euros, encara que, matisa, aquesta és la xifra que dona el Tour: "No ho sabrem fins a després. També pensàvem que ens mouríem en una xifra d'uns 1.500 voluntaris, i estem ja per sobre dels 3.500", ha detallat.
"La tornada econòmica està molt bé, però hem de pensar en una tornada social. És la clau", ha remarcat, i sobre el dispositiu de seguretat per a aquest esdeveniment ha subratllat que s'està treballant en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i amb molt esforç.
Sobre la possibilitat d'organitzar nous esdeveniments esportius després de la sortida del Tour de França, s'ha mostrat convençut que Barcelona tindrà l'oportunitat una altra vegada de celebrar uns Jocs Olímpics, encara que creu que l'escenari dels propers 12 anys és "impossible" i no serà a curt termini.