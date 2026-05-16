Bernabé diu que el crim de Dolores (Alacant) s'investiga i no descarta la violència de gènere

Demana esperar l'autòpsia i afirma que no hi havia denúncies ni la parella era a VioGén
ALACANT, 16 maig (EUROPA PRESS) -
La delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha dit sobre la mort d'una parella i el fill a Dolores (Alacant) que "totes les investigacions estan obertes" i que, per tant, "també està oberta la investigació en la línia d'un possible assassinat per violència de gènere".
Ha demanat esperar els resultats de l'autòpsia i ha confirmat que no hi havia denúncies prèvies entre el matrimoni ni constaven dades del matrimoni en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén).
Ho ha dit en declaracions a Dolores, on aquest dissabte s'han trobat els cadàvers d'un guàrdia civil de 55 anys, de la seva dona de 51 i el seu fill de 24, tots amb ferides d'arma de foc, en el pavelló ocupat per l'agent de la Guàrdia Civil.
Bernabé ha explicat que "s'ha fet una primera inspecció i dilluns es farà l'autòpsia de les tres persones".
Ha recalcat que "totes les investigacions estan obertes i, per tant, també està oberta la investigació en la línia d'un possible assassinat per violència de gènere", ja que el pare i la mare mantenien una relació conjugal, i ha insistit que "cal esperar el resultat de l'autòpsia i que tota la investigació pugui donar els seus fruits".
"Fins ara no estava en el sistema VioGén, cap dels dos; ni entre ells ni amb altres parelles", ha afegit.
Preguntada per l'arma del crim, ha contestat que això "forma part de la investigació i cal veure primer els resultats de l'autòpsia", encara que "efectivament, els tres cossos tenien ferida d'arma de foc".
També ha dit que els tres eren al pavelló ocupat per l'agent, a l'habitatge, i ha insistit: "És millor tenir totes les dades. La investigació ha de culminar i poder donar així les dades de manera més precisa".