Bernabé assenyala que l'homicidi de la dona trobada morta al maleter de la seva parella es va cometre a Tarragona

VALÈNCIA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha assenyalat que el presumpte homicidi d'una dona el cadàver de la qual es va trobar aquest dissabte al maleter de la seva parella es va cometre a la província de Tarragona (Catalunya).

Així ho ha indicat en unes declaracions als mitjans de comunicació aquest diumenge, preguntada per la detenció per part dels Mossos d'Esquadra aquest divendres a l'AP-7 a Constantí (Tarragona) d'un home de 43 anys per un presumpte homicidi després de confessar-los que duia el cadàver d'una dona al maleter que, segons han informat fonts pròximes a la investigació a Europa Press, era la seva parella.

La delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana ha subratllat que "totes les informacions" que té apunten que "l'homicidi presumptament es va cometre a Tarragona, a l'habitatge on habitaven en aquest moment".

"Tot indica que l'assassinat s'ha produït a Catalunya, a Tarragona, per tant, són els Mossos d'Esquadra els que l'investiguen", ha reiterat.