El Berlin Circus Festival dedica un focus a la creació catalana

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
El Berlin Circus Festival, un dels certàmens de circ contemporani més importants d'Alemanya, dedica un focus a la creació catalana per posar en valor "la vitalitat, la diversitat i la projecció internacional" del circ fet a Catalunya.
Segons ha informat aquest dimecres la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat, hi participarà la companyia gironina Fèmut, amb 'Clam'; Eunoia Kolectiva, amb 'Tenet'; Manel Rosés, amb 'Ákri', i la companyia Totapedra, amb 'Pífia'.
Les actuacions es duran a terme en diversos escenaris del Tempelhofer Feld entre el 5 i el 16 d'agost, un parc públic que històricament va ser un aeroport, i en les jornades Pro Days hi participaran Mike Ribalta, de FiraTàrrega, i l'Arxiu de Circ, creat per La Central del Circ.