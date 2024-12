Benjamin Clementine, Future Islands i Royel Otis actuaran a la 11 edició del festival Vida

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

El cantant i actor britànic Benjamin Clementine, el grup nord-americà Future Islands i el duet australià Royel Otis actuaran a la 11 edició del festival Vida, que se celebrarà del 3 al 5 de juliol de 2025 a Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

L'organització ha publicat aquest dilluns el cartell complet, on un total de 31 artistes se sumen a la banda britànica de rock Supergrass, que el festival va anunciar quan va tancar la seva desena edició.

Entre altres artistes, el cantant i guitarrista flamenc Yerai Cortès, que l'any passat va ser baixa per un accident domèstic, presentarà en el festival el seu nou projecte 'Guitarra Coral'.

El festival acollirà a més les propostes d'Anna Andreu, una de les figures clau del pop d'autor en català, i del músic i productor català Mama Dousha, famós pel seu tema 'Rikiti'.

Aquest any, el festival adopta el lema 'VidaReborn' per apostar per "un nou inici, un nou punt de partida per, després de deu anys d'història, seguir superant-se any rere any".