Benigno Blanco i Claire de Gatelier, premis Lluitadors per la Família 2025

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

El jurista Benigno Blanco i l'escriptora francesa Claire de Gatellier han guanyat respectivament el Premi Nacional i Internacional Lluitadors per la Família de la Plataforma per la Família Catalunya-ONU, per la seva "amplíssima trajectòria en pro de la família".

Rebran els guardons el dissabte 7 de juny a les 18.00 a l'auditori del Caixafòrum de Barcelona, informen els organitzadors aquest diumenge en un comunicat.

Blanco, exsecretari d'estat d'Aigües i Costes i d'Infraestructures, va ser president de Fòrum Espanyol de la Família, és vicepresident de la Fundació Redmadre, i membre del patronat i l'executiva de la Fundació +Família, gestora del certificat d'empresa familiarment responsable.

De Gatellier presideix l'associació Famille et Liberté, i va publicar juntament amb Aude Mirkovic el llibre 'Questionnements de "genre" chez les enfants et les adolescents' ('El debat del gènere: a la infantesa i l'adolescència'), que aborda la creixent demanda de nens i nenes que reclamen una identitat de gènere diferent de la del seu sexe biològic.

També va publicar, amb Olivia Sarton, 'Violències sexuals entre menors: actuar, prevenir, sanar... Els especialistes responen', en què donen una perspectiva multidisciplinària sobre el tractament de les violències sexuals comeses entre menors.