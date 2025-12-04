Casablancas, XX Premi SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2025

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
El compositor Benet Casablancas (Sabadell, 1956) ha estat guardonat amb el XX Premi SGAE de la Música Iberoamericana Tomás Luis de Victoria 2025, que convoca de manera biennal la Fundació SGAE. El guardó té una dotació de 20.000 euros.
El jurat li ha atorgat aquest reconeixement "en atenció a la inqüestionable qualitat de la seva obra i a la seva capacitat d'apel·lació estètica a les emocions de l'oient, al seu domini de l'orquestració, als seus mèrits acadèmics i a les seves aportacions a la cultura musical".
A més a més, el jurat ha destacat la figura de Casablancas, que també és guanyador del Premi Nacional de Música (2013), amb més de quatre dècades de trajectòria, en estar "considerat un dels compositors de referència de la creació musical espanyola contemporània".
"Ha estat una grata sorpresa. Rebo aquest guardó amb alegria, gratitud, emoció i un grau de responsabilitat aclaparant", ha declarat l'artista en una entrevista amb la Fundació SGAE en anunciar-se el premi.
"Admiro moltíssim el compositor que li dona nom i vull expressar el meu agraïment al jurat per la seva confiança, als meus mestres, a les institucions que m'han donat suport al llarg de tota la meva carrera professional, a la SGAE (la casa dels autors), amb la qual sempre he col·laborat amb plaer i, especialment, a tots els intèrprets que han recreat i difós la meva obra", ha afegit.
Casablancas es va formar musicalment a Barcelona i Viena, en un moment en el qual per desenvolupar-se professionalment els compositors s'havien d'obrir camí i teixir complicitats en l'àmbit internacional. "Això ha canviat. Ara el nivell a Espanya és altíssim", ha aclarit.
Un periple arreu del món que li va permetre col·laborar amb orquestres i conjunts com la BBC Symphony Orchestra, la London Philarmonic, la Deutsche Radio Philharmonie o la NHK de Tokyo, a més de les principals orquestres espanyoles, a escenaris com el Musikverein de Viena o la Morgan Library i la Universitat de Columbia de Nova York, entre molts d'altres.
Més de quaranta anys de tasca creativa que conflueixen en "un llenguatge summament personal i independent", amb un món sonor propi que conjuga "tradició i avantguarda sense impostures", caracteritzat per un "refinat virtuosisme" d'escriptura i una "poderosa força expressiva", explica la SGAE.