Benedict Cumberbatch rep el Premi Màquina del Temps del Festival de Sitges

Afirma que és fan del cinema espanyol
SITGES (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)
L'actor britànic Benedict Cumberbatch, que ha encarnat Sherlock Holmes i el Doctor Strange en la seva carrera, ha rebut aquest dilluns a la tarda el Premi Màquina del Temps del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
Envoltat d'una gran expectació en arribar al festival, Cumberbatch ha recollit el guardó a mans del director del Festival de Sitges, Ángel Sala, abans de la projecció de la pel·lícula que protagonitza, 'Esa cosa con alas'.
Al photocall previ al lliurament del premi, desenes de persones l'esperaven i en arribar ha signat alguns exemplars de DVD i fotografies on sortia caracteritzat amb alguns dels seus personatges més icònics.
Cumberbatch ha dit sentir-se honorat de rebre el guardó d'un festival de fantasia "prestigiós" com el de Sitges, ha subratllat que és un gran fan del cinema espanyol i ha dit que li agradaria poder-se quedar més temps.
Fent broma amb la forma del premi, ha dit que potser es podria asseure a la cadira, miniaturitzar-se i quedar-s'hi una estona, "potser en un univers paral·lel".
Ha donat les gràcies a les persones sense les quals no podria haver dut a terme la seva carrera com la seva família o la seva família a la feina, com en el cas del director Dylan Southern en aquesta pel·lícula: "Moltes gràcies. Tingueu un festival fantàstic".