Benedicció de roses i una xocolatada a la Generalitat, entre els actes de la diada de Sant Jordi

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Els actes per la diada de Sant Jordi 2026 inclouran un acte institucional al Palau de la Generalitat que constarà d'una missa de Sant Jordi presidida per l'abat de Montserrat, Manel Gasch; la benedicció de roses d'entitats d'iniciativa social, i una xocolatada al Pati dels Tarongers del Palau.
Ho han explicat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la directora general de Difusió, Bet Valls, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat per presentar els actes de la diada de Sant Jordi d'enguany.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, iniciarà els actes amb una declaració institucional a les 8 del matí i, posteriorment, assistirà a la missa i a la xocolatada, que enguany es recupera des de l'any 2011 després d'haver-se suspès l'any passat pel dol per la mort del Papa.
Illa també rebrà al Palau els Gegants de Sant Jordi, les pubilles i hereus de Catalunya 2025 i els membres de la Junta del Foment de les Tradicions Catalanes, entre d'altres, i donarà una rosa i un llibre a una usuària de l'entitat Amics de la Gent Gran.
EL DRAC DEVORA LLIBRES, NO PERSONES
La campanya d'enguany inclou el lema 'Sant Jordi ens fa millors' i, a partir d'aquest concepte, construeix un relat que posa en valor el poder transformador de la lectura i de la cultura.
La proposta reinterpreta la llegenda tradicional amb una mirada contemporània: el drac "deixa de ser una figura amenaçadora per convertir-se en un devorador de llibres que expulsa amor".
A partir del lema central, es desenvolupen dues línies creatives de les quals parteixen els dos cartells, 'devora-llibres' i 'flames d'amor', desenvolupats per la il·lustradora Cristina Daura.
ACTIVITATS A CATALUNYA I LONA A MADRID
Entre les múltiples activitats que es duran a terme el pròxim 23 d'abril, hi ha les jornades de portes obertes del Palau de la Generalitat i dels museus de Catalunya, a banda d'exposicions literàries i activitats organitzades pel Consorci per a la Normalització Lingüística.
Un altre dels actes destacats serà el bateig d'un tren dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb el nom de Clementina Arderiu, amb motiu de la commemoració dels 50 anys de la mort de la poeta.
Hernández ha anunciat que la Generalitat desplegarà unes "lones grans" a Callao, Madrid, que inclouran la imatge dels cartells de la campanya.
Les delegacions territorials desplegades a l'exterior també celebraran Sant Jordi amb diverses activitats promogudes per les comunitats catalanes a l'exterior, els casals catalans, l'Institut Ramon Llull i Catalunya Internacional.
"MODEL DE CONVIVÈNCIA"
La consellera ha celebrat l'"expressió cultural" que suposa la diada de Sant Jordi a més de la projecció de la cultura catalana a cada racó del territori.
"Sant Jordi és una diada per defensar el nostre model de convivència davant els discursos simplistes que ens volen enfrontar, que ens volen dividir, que ens volen separar. Sant Jordi és una nova ocasió per preservar la nostra manera de viure", ha conclòs.
El Govern aprovarà el dia 14 d'abril al Consell Executiu el decret que establirà les persones i entitats que rebran la Creu de Sant Jordi 2026.