Belén Rueda torna a Sitges amb 'La ermita': "El cinema fantàstic no té límits"

Carlota Pereda lamenta que sigui "difícil" que s'aposti per les dones que fan cinema de gènere



L'actriu Belén Rueda ha tornat al Sitges Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya amb 'La ermita', un drama sobrenatural dirigit per Carlota Pereda després de l'èxit de 'Cerdita', i ha defensat el paper del cinema de gènere: "El cinema fantàstic és com que no té límits, no has de seguir cap regla".

En una entrevista d'Europa Press al costat de la directora Carlota Pereda, Rueda ha assegurat que li encanta anar a Sitges, ha remarcat que tant els directors com el públic que hi va es nota que "estimen el cinema profundament", i ha subratllat que després de 56 anys de celebrar-se manté aquesta il·lusió que és tant de sèrie del festival com del cinema fantàstic en particular.

La realitzadora Carlota Pereda ha explicat que ha canviat el sud abrasador de 'Cerdita' per la pluja i el fred del nord a 'La ermita', en un projecte que, inicialment, estava ambientat a Edimburg (Escòcia), però que el va traslladar a un lloc més "recognoscible" com era Euskadi.

'La ermita', que s'estrena a Sitges fora de competició i que arribarà als cinemes el 17 de novembre, narra els intents de la jove Emma (Maia Zaitegi), la mare de la qual està malalta, de comunicar-se amb l'esperit d'una nena que creu que habita a l'ermita del poble, i per fer-ho recorre a Carol (Belén Rueda), una mèdium que torna a la població i que va tenir una infància marcada per la seva mare.

Pereda ha assegurat que el protagonisme de la pel·lícula recau en el personatge interpretat per Maia Zaitegi, de qui ha assegurat que té "alguna cosa especial" que es va posar de rellevància en les improvisacions que van fer.

Rueda, per la seva banda, ha assegurat que va entendre el seu personatge, que pot despertar antipatia i tendresa simultàniament, des del principi, amb aquesta manera seca de comportar-se, però que busca l'afecte després d'"un drama que no ha aconseguit superar de quan era nena i, a més, relacionat amb la seva mare", per la qual cosa es veu projectada en el personatge d'Emma i durant tot el film es va traient caretes.

PROJECTES DE DONES

Preguntada per les dificultats que tenen les dones per dirigir pel·lícules de gènere a Espanya, Pereda, que ha dit que per a ella significa molt que un festival com Sitges li hagi donat suport, ha assegurat que té a veure amb "un tema de finançament, de com es financen les pel·lícules".

Ha afirmat que, en general, el cinema de gènere es finança poc per part, sobretot, de les cadenes estatals, a la qual cosa ha afegit que són pel·lícules que requereixen pressupostos més grans: "A les dones ens continua costant accedir als pressupostos més alts".

Ha lamentat que per a primeres pel·lícules "és molt difícil que s'aposti per una dona fent cinema de gènere" i que per això existeixen pocs referents femenins, i ha considerat que és més senzill produir una pel·lícula intimista si la dirigeix una dona.

A més, ha afegit que el cinema fantàstic sempre comporta més risc: "En el gènere, pots entrar a la pel·lícula o no entrar-hi en absolut".

BAYONA EN ELS OSCAR I LA IA

Belén Rueda va treballar amb J.A.Bayona en el seu debut 'L'orfenat' i, preguntada per les possibilitats de cara als Oscar després de ser triada per representar Espanya, ha dit que l'elecció de la seva pel·lícula 'La sociedad de la nieve' "pot donar més punts per arribar fins als Oscar, tant de bo".

Preguntades totes dues per la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) al món del cinema, Pereda ho ha considerat "horrible", i ha dit que ja ha notat pel·lícules que es preparen a força de referències de programes d'IA.

"Si vols fer cinema i el fas així, per què necessitem un director? Ho pot fer un productor o una màquina", ha subratllat, i ha dit que no la utilitza i que ara no la veu una eina útil, més enllà d'algunes qüestions de la tècnica, com esborrar sorolls d'ambient.

Per la seva banda, Belén Rueda ha coincidit que en alguns aspectes, sobretot en el cinema de gènere, pot ser beneficiosa en qüestions com els efectes especials, "però quant a creativitat, no".

En la roda de premsa, l'actriu ha remarcat que treballar amb Carlota Pereda ha suposat retrobar-se amb ella després de la sèrie 'Periodistas', ha assegurat que "com més segura és la directora, més llibertat dona", i ha subratllat que a ella li atreu el cinema de gènere depenent de com s'expliqui la història.

Rueda també ha dit que li encanta tot el procés de les pel·lícules, des de la creació del guió a la postproducció, per la qual cosa durant aquests anys ha anat "aprenent molt" de les diferents facetes de construcció d'un projecte cinematogràfic.