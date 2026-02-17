La Beckett acull les obres de creació col·lectiva 'Un tall, dos terços' i 'Tendrament'

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La Sala Beckett de Barcelona estrenarà el 25 de febrer 'Un tall, dos terços' de Les Lloronas, Marc Castanyà i Rita Molina, i el 5 de març 'Tendrament', de Judit Colomer i Pau Vinyals, totes dues obres creades de manera col·lectiva i en què els creadors són també intèrprets.
Segons informa en un comunicat aquest dimarts, 'Un tall, dos terços' compta amb la direcció de Rita Molina i la peça és una proposta "trencadora i delicada sobre el fracàs, el desig i els límits de la imaginació" i es podrà veure fins al 15 de març.
Iona Balcells i Anna Castells, integrants de Les Lloronas, interpreten "dues veus que conviuen en un mateix cos escènic, dues identitats que oscil·len entre la necessitat de ser mirades i el rebuig d'aquesta mirada".
D'altra banda, 'Tendrament' és el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals, en el qual "construeixen una autoficció íntima i política que exposa els conflictes d'una relació de parella" i es podrà veure fins al 22 de març.
L'obra tracta de "la solitud amb la qual sovint s'aborden els conflictes de parella" i obre la possibilitat d'encarar-los de manera col·lectiva, en una proposta que combina humor, ironia i compromís polític.