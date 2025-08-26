Becats per la Fundació La Caixa destaquen les "noves oportunitats" que obren les ajudes

255 persones han participat al programa de Beques de grau des de 2021
La llicenciada en Història a la Universitat de València, Ana Vázquez, participant en la primera promoció del programa de Beques de grau de la Fundació La Caixa, ha destacat la independència econòmica i l'"accés a noves oportunitats" que li ha proporcionat el programa d'ajudes per a estudis superiors de l'entitat.
"Va ser un alleujament econòmic per als meus pares i també em va permetre anar-me'n d'Erasmus, conèixer a moltíssima gent i explorar-me com a persona i com a estudiant", afirma la historiadora en un reportatge al MediaHub de la Fundació La Caixa.
Vázquez és una dels 255 joves que s'han beneficiat de l'ajuda per finalitzar estudis superiors des que la Fundació La Caixa va impulsar el programa de Beques de grau fa 5 anys.
Està pensat per a joves "amb expedients brillants i recursos econòmics limitats" i, segons la Fundació, els ajuda no només a impulsar el seu talent, sinó també a reforçar la seva confiança i autonomia.
ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT
Inclou una ajuda mensual de 750 euros, un import per a material i equipament informàtic, dotacions addicionals per a estades internacionals, cursos d'idiomes, un programa d'orientació acadèmica personalitzat i formació en habilitats transversals, a més d'activitats de 'networking'.
L'acompanyament personalitzat ha estat "clau" per a Vázquez, ja que li van permetre enfrontar-se a un sistema educatiu nou i a assignatures més denses.
"Gràcies a les eines, que et dona la beca, com l'orientador o les xerrades sobre gestió de l'estrès i l'ansietat o sobre noves formes d'aprenentatge, a poc a poc va ser tot més fàcil", afegeix.
LLIBERTAT I AUTONOMIA
La graduada en Biologia a la Universitat Autònoma de Madrid, Mireya Almeida, també participant del programa, ha explicat que la beca li ha aportat llibertat i autonomia: "Sobretot, m'ha lliurat de la càrrega que suposava que els meus pares haguessin de pagar els meus estudis".
Almeida, que vol ser membre de la policia científica, ha afirmat que la seva meta és "combinar el vessant científic amb la criminalística per treballar en un laboratori i contribuir a la justícia social".
Per la seva banda, el biotecnólogo per la Universitat de València i també becat en la primera promoció del programa ha assegurat que la beca li va ajudar a veure el futur "amb més optimisme" i creure molt més en ell mateix, així com a potenciar el seu talent, en les seves paraules.
SACRIFICI AMB RECOMPENSA
El físic per la Universitat Complutense de Madrid i també becat en 2021 ha explicat que els seus pares es van traslladar a Almeria des de l'Argentina i, sense la beca, hauria d'haver-se pagat els estudis treballant, la qual cosa hagués estat "òbviament negatiu" per al seu rendiment.
Quan va rebre la notícia, va sentir "alleujament en saber que totes les hores d'estudi i tot el sacrifici tenien el seu recompensa i també validació".
Gràcies a la beca ha pogut centrar-se a temps complet en els seus estudis i realitzar una estada en la University of Califòrnia (Estats Units): "Ha estat un dels millors anys de la meva vida", ha assegurat.