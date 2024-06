Beatriz Fernández, nova directora d'Arrels Fundació

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El patronat d'Arrels Fundació ha triat Beatriz Fernández com a nova directora de l'entitat, en substitució de Ferran Busquets, qui ha estat 12 anys en el càrrec.

Fernández fins ara era responsable de l'equip jurídic d'Arrels Fundació, ha informat l'entitat en un comunicat.

Arrels Fundació ha agraït la "dedicació i compromís" de Busquets en els seus 12 anys de gestió, en què s'han dut a terme accions com els censos i recomptes de persones que dormen a l'aire lliure, la implantació del 'Housing First' i l'obertura de recursos com el Pis Zero.