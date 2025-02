El BCNegra conclou la seva vintena edició amb més de 9.700 assistents després d'una setmana de programació

Les ciutats de Barcelona, Marsella i Nàpols vertebren aquest any el festival de novel·la negra

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de novel·la negra BCNegra 2025 conclou aquest diumenge la seva vintena edició amb més de 9.700 assistents després d'una setmana de programació que ha situat com a protagonistes les ciutats de Barcelona, Marsella (França) i Nàpols (Itàlia), informa l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

La iniciativa, comissariada per l'escriptor Carlos Zanón i organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), ha inclòs espais emblemàtics de la capital catalana com La Paloma, el Mercat de la Boqueria, Mooby Bosque, Paral·lel 62, la Filmoteca de Catalunya i diverses biblioteques de la ciutat.

En aquesta edició, el BCNegra ha comptat amb la presència de més d'un centenar d'autors de novel·la negra tant nacionals com internacionals, com Donna Leon, Dominique Manotti, Benjamin Black, Manuel Rivas i Arnaldur Indridason.

També s'ha fet lloc a l'escenari a noves propostes del gènere, com són Virginia Feito, Lluís Riera, Ivy Pochoda, Chris Whitaker, Colin Barrett, Jo Alexander, Lluís Llort, Kiko Amat, Albert Pijoan, Ann Cleeves, Inés Plana, Greta García i Matiantuá Correa, entre altres.

INFLUÈNCIA DE LES TRES URBS

La temàtica que ha travessat l'edició d'aquest any ha estat la mirada cap a les tres ciutats portuàries de Barcelona, Marsella i Nàpols, mitjançant taules rodones, exposicions i activitats culturals per explorar la influència d'aquestes urbs a la literatura i la cultura del gènere negre.

El regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha valorat la bona salut del festival i ha subratllat que el "BCNegra exemplifica el paper fonamental de la literatura en la identitat cultural de Barcelona, punt de trobada d'escriptors, editors i lectors".

Marcé ha remarcat que el festival connecta autors, gèneres i públics, alhora que impulsa el sector editorial, i ha afegit que, en els seus 20 anys, el BCNegra "és ja un referent internacional que reforça Barcelona com a capital literària i com a referent cultural europeu".

Per la seva banda, Zanón ha destacat que el festival "ha superat les etapes de ser un gènere nínxol i posteriorment de moda" per ser, en les seves paraules, la millor manera d'explicar l'època actual, unint la novel·la costumista, la social, la d'evasió i la de l'entreteniment.

Per a Zanón, "no hi ha millor manera de conèixer diferents llocs, diferents societats i com funcionen els mecanismes de poder, que submergir-te en una novel·la negra".