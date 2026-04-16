El BCN Film Fest obre amb 'Viatge al país dels blancs' una edició amb Willem Dafoe

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi BCN Film Fest s'inaugurarà aquest dijous amb la pel·lícula 'Viatge al país dels blancs', dirigida per Dani Sancho i protagonitzada per Emma Vilarasau, en una edició que tindrà l'actor nord-americà Willem Dafoe com a principal estrella convidat.
El certamen, que s'allargarà fins al 24 abril, comptarà amb la presència del grup musical Hombres G, els directors Fatih Akin, Arantxa Echevarría, Rémi Bezançon i José Luis Garci i els actors Bruna Cusí, María Valverde, Carlos Cuevas i Berto Romero, entre d'altres.
La programació del festival arribarà als 90 títols entre totes les seccions i es clausurarà amb 'Asesinato en la 3a planta', de Rémi Bezançon.
El BCN Film Fest comptarà amb l'estrena mundial d''Hermanos', de Carol i Marina Rodríguez Colás; 'Los mejores años de nuestra vida', el documental de Charlie Arnaiz i Alberto Ortega sobre Hombres G; el documental sobre Carmen Laforet 'Por què no escribo nada', d'Isabel Fernández, i de 'Cowgirl', una comèdia de Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens.
La secció oficial tindrà les estrenes espanyoles d''El anfitrión', de Miguel Ángel Jiménez, amb Willem Dafoe en el repartiment; 'La copia perfecta', de Jean-Paul Salomé; 'The choral', de Nicholas Hytner i protagonitzada per Ralph Fiennes, i 'Las chicas de Praga', d'Ondrej Provaznik.
També seran estrena a Espanya 'Primavera', de Damiano Michieletto; 'Solomamma', de Janicke Askevold; 'Todo lo que no vemos', d'Alberto Arvelo, una 'road movie' protagonitzada per Bruna Cusí i Maria Valverde; 'Unidentified', de Haifaa Al-Mansour, i 'La isla de Amrum', de Fatih Akin.
El BCN Film Fest també programarà 'Corredora', de Laura García Alonso, protagonitzada per Àlex Brandemühl; 'Magallanes', de Lav Diaz i produïda per Albert Serra i Montse Triola; 'Mallorca Confidencial', de David Ilundain, amb Lolita Flores i Jordi Sánchez; 'Palestine 36', d'Annemarie Jacir, i 'Un hijo', de Nacho La Casa, amb Macarena García i Hugo Silva en el repartiment.
La secció Art al Cinema tindrà les estrenes espanyoles de 'Caravaggio' de Phil Grabsky i David Bickerstaff, i 'Los otros renacentistas', de Valeria Parisi, mentre 'A tiro limpio', de Francisco Pérez-Dolz, serà la primera a projectar-se de la secció Made in Barcelona, de nova creació.
PREMIS I RECONEIXEMENTS
José Luis Garci rebrà el Premi d'Honor del BCN Film Fest per ser un "referent" del cinema espanyol i haver estat el primer director del país a aconseguir l'Oscar internacional, ocasió que aprofitarà el festival per projectar 'El crack' en versió restaurada.
A més, la revista 'Screen International' atorgarà el seu International Award for Catalan Producer of the Year a Montse Triola, que ha produït, entre d'altres, les pel·lícules d'Albert Serra.