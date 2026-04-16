Actualitzat 16/04/2026 11:23

El BCN Film Fest obre amb 'Viatge al país dels blancs' una edició amb Willem Dafoe

Tancarà amb 'Asesinato en la 3a planta'

Cartell del BCN Film Fest 2026
BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cinema de Barcelona-Sant Jordi BCN Film Fest s'inaugurarà aquest dijous amb la pel·lícula 'Viatge al país dels blancs', dirigida per Dani Sancho i protagonitzada per Emma Vilarasau, en una edició que tindrà l'actor nord-americà Willem Dafoe com a principal estrella convidat.

El certamen, que s'allargarà fins al 24 abril, comptarà amb la presència del grup musical Hombres G, els directors Fatih Akin, Arantxa Echevarría, Rémi Bezançon i José Luis Garci i els actors Bruna Cusí, María Valverde, Carlos Cuevas i Berto Romero, entre d'altres.

La programació del festival arribarà als 90 títols entre totes les seccions i es clausurarà amb 'Asesinato en la 3a planta', de Rémi Bezançon.

El BCN Film Fest comptarà amb l'estrena mundial d''Hermanos', de Carol i Marina Rodríguez Colás; 'Los mejores años de nuestra vida', el documental de Charlie Arnaiz i Alberto Ortega sobre Hombres G; el documental sobre Carmen Laforet 'Por què no escribo nada', d'Isabel Fernández, i de 'Cowgirl', una comèdia de Cristina Fernández Pintado i Miguel Llorens.

La secció oficial tindrà les estrenes espanyoles d''El anfitrión', de Miguel Ángel Jiménez, amb Willem Dafoe en el repartiment; 'La copia perfecta', de Jean-Paul Salomé; 'The choral', de Nicholas Hytner i protagonitzada per Ralph Fiennes, i 'Las chicas de Praga', d'Ondrej Provaznik.

També seran estrena a Espanya 'Primavera', de Damiano Michieletto; 'Solomamma', de Janicke Askevold; 'Todo lo que no vemos', d'Alberto Arvelo, una 'road movie' protagonitzada per Bruna Cusí i Maria Valverde; 'Unidentified', de Haifaa Al-Mansour, i 'La isla de Amrum', de Fatih Akin.

El BCN Film Fest també programarà 'Corredora', de Laura García Alonso, protagonitzada per Àlex Brandemühl; 'Magallanes', de Lav Diaz i produïda per Albert Serra i Montse Triola; 'Mallorca Confidencial', de David Ilundain, amb Lolita Flores i Jordi Sánchez; 'Palestine 36', d'Annemarie Jacir, i 'Un hijo', de Nacho La Casa, amb Macarena García i Hugo Silva en el repartiment.

La secció Art al Cinema tindrà les estrenes espanyoles de 'Caravaggio' de Phil Grabsky i David Bickerstaff, i 'Los otros renacentistas', de Valeria Parisi, mentre 'A tiro limpio', de Francisco Pérez-Dolz, serà la primera a projectar-se de la secció Made in Barcelona, de nova creació.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

José Luis Garci rebrà el Premi d'Honor del BCN Film Fest per ser un "referent" del cinema espanyol i haver estat el primer director del país a aconseguir l'Oscar internacional, ocasió que aprofitarà el festival per projectar 'El crack' en versió restaurada.

A més, la revista 'Screen International' atorgarà el seu International Award for Catalan Producer of the Year a Montse Triola, que ha produït, entre d'altres, les pel·lícules d'Albert Serra.

