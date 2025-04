El BCN Film Fest obre amb 'Un like de Bob Trevino' una edició amb Richard Gere i Ralph Fiennes

Projectarà més de 80 títols amb 'Les irresponsables' com a clausura

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

El 9è Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi - BCN Film Fest, obrirà aquest dijous la seva programació amb 'Un like de Bob Trevino', de la directora Tracie Laymon i protagonitzada per Barbie Ferreira, en una edició que rebrà els actors Richard Gere i Ralph Fiennes com a convidats i tindrà una retrospectiva sobre la figura de Marcello Mastroianni.

El BCN Film Fest, que es s'allargarà fins al 2 de maig, comptarà amb 84 títols i es clausurarà amb 'Les irresponsables', la nova pel·lícula de Laura Mañá protagonitzada per Laia Marull, Betsy Túrnez i Àgata Roca.

La secció oficial del festival tindrà pel·lícules com 'Cuatro paredes', d'Ibon Cormenzana, protagonitzada per Manuela Vellés i Sofía Otero; 'Köln 75', d'Ido Fluk; 'La divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux; 'La furgo', d'Eloy Calvo; 'Paternal leave', d'Alissa Jung i protagonitzada per Luca Marinelli, i 'Leer Lolita en Teheran', d'Eran Riklis.

Fora de competició es veuran 'La buena letra', de Celia Rico; 'La buena suerte', de Gracia Querejeta; 'Diamanti', de Ferzan Özpetek; 'La mercancía más preciosa', de Michel Hazanavicius; 'También esto pasará', de Maria Ripoll; 'Los tortuga', de Belén Funes, i 'The Return', d'Uberto Pasolini amb Ralph Fiennes, Juliette Binoche i Ángela Molina com a protagonistes.

Altres pel·lícules que es projectaran en el BCN Film Fest són el documental 'Sabiduría y felicidad', de Barbara Miller i Philip Delaquis i produït per Richard Gere; 'Almudena', d'Azucena Rodríguez; 'El temps de Montserrat', de Carles Prats, i 'Rust', de Joel Souza, la pel·lícula en el rodatge de la qual l'actor Alec Baldwin va matar accidentalment la directora de fotografia i va anar a judici.

ART, SÈRIES I ANIME

La secció dedicada a l'art mostrarà 'Andy Warhol: el sueño americano', de Lubomír Ján Slivka; 'Dios lo ve', d'Alex Guimerà i Guillem Ventura sobre Òscar Tusquets; 'Picasso: un rebelde en París', de Simona Risi, i 'Yago: el nuevo genio de la escultura', de Luigi Pingitore.

El festival comptarà amb la presentació de dues sèries de Movistar Plus+: 'La canción', que explica el triomf de Massiel a Eurovisió i està protagonitzada per Carolina Yuste, i 'Los sin nombre', la nova sèrie de Pau Freixas i Pol Cortecans amb Miren Ibarguren, Milena Smit i Eva Santolaria en el repartiment.

El BCN Film Fest obrirà una nova secció dedicada a l'anime, amb el qual el festival vol atreure nous públics i que se celebrarà l'1 de maig, en què s'estrenarà 'Llum, foc, destrucció!', una sèrie documental sobre l'impacte de la sèrie 'Bola de drac'.

La retrospectiva dedicada a Mastroianni comptarà amb títols com 'Rufufú', 'La dolce vita', 'Fellini 8 1/2', 'La gran comilona', 'Una jornada particular', 'Enrique IV' i 'La noche', entre d'altres.