BBC Studios adquireix el format de 'La gran cita' de 3Cat a nivell mundial

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
BBC Studios, filial comercial de la BBC britànica, ha adquirit el format de 'La gran cita' de 3Cat a nivell mundial, la qual cosa li permetrà distribuir, desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats internacionals.
És "la primera vegada" que BBC Studios adquireix un format creat per una cadena a Espanya i desenvolupat originalment en català, informa 3Cat en un comunicat d'aquest dilluns.
'La gran cita' és un 'dating' multitudinari presentat per la 'influencer' Dulceida, que es va estrenar el 20 d'abril i compta amb més d'1,5 milions de reproduccions acumulades en l'entorn digital de 3Cat.
Grans productores i distribuïdores internacionals de més de 10 territoris es van interessar per adquirir 'La gran cita', i 3Cat es va decantar finalment pels estudis britànics.
Serà un dels 4 formats que BBC Studios presentarà internacionalment a Canes (França) en el marc del certamen Mipcom 2026, que començarà el 12 d'octubre.