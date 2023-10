Bayona defensa el cinema fantàstic "com una manera més veritable d'explicar la realitat"

Presenta a Sitges (Barcelona) 'La societat de la neu', representant espanyola en els Oscars



SITGES (BARCELONA), 10 oct. (EUROPA PRESS) -

El director J.A.Bayona presenta aquest dimarts al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya la pel·lícula 'La societat de la neu', triada per representar a Espanya als Oscars, i ha assegurat aquest dimarts en roda de premsa: "Sempre he defensat el cinema fantàstic com una manera més veritable d'explicar la realitat".

'La societat de la neu', que es projecta fora de concurs al festival, s'estrenarà als cinemes al desembre i arribarà a Netflix el 4 de gener, revisita el cas real d'un equip uruguaià de rugbi l'avió del qual es va estavellar als Andes l'any 1972 quan es dirigien a Xile i reflecteix la situació dels supervivents en unes condicions climàtiques extremes.

Bayona ha explicat que quan es va reunir amb els supervivents va tenir la sensació de que volien que la pel·lícula es fes més que fins i tot ell --un projecte que porta dissenyant des de fa una dècada--, i ha considerat que una de les raons pot ser que en aquesta versió també s'atorga "veu als morts".

En la projecció per a les famílies dels supervivents i desapareguts, el director va dir que a través del procés d'immersió, empatia i trobar la veritat que planteja el film "va fer que molta gent després de 50 anys entengués a l'altre. És molt important al cinema posar-se en la pell de l'altre".

Preguntat pel canibalisme al que van haver de recórrer els supervivents, ha dit que no va ser el tema que més el va impactar en llegir el llibre de Vierci i que va buscar la millor manera per apropar-s'hi, i ha remarcat que a ell el que més el va suggestionar és "com de gran és la història en tots els sentits".

600 HORES RODADES

Van rodar moltes escenes --ha xifrat en 600 les hores rodades a la pel·lícula-- però ha dit que les més escabroses treien a l'espectador de la narrativa, tot i que "la intenció va ser no endolcir la història".

Van rodar com tallaven o esquinçaven el calci dels ossos, però durant el muntatge va anar caient, perquè la pel·lícula anava en una direcció i "això era desviar-se del tema".

Bayona va parlar amb el psicòleg que va entrevistar als supervivents després del rescat, que li va dir que el que van fer a la muntanya va ser "bloquejar una part del seu cervell".

Ha precisat que, malgrat que els personatges reals eren molt religiosos, va buscar una forma d'explicar la història de forma inclusiva sense limitar-la al fet religiós, fent "una lectura espiritual de l'acte d'entrega".

MERCAT CINEMATOGRÀFIC

El director ha subratllat que va voler rodar la pel·lícula en castellà des del primer moment perquè era important per al context sociocultural, amb actors locals poc coneguts, i ha assenyalat que té un pressupost mitjà d'un film de Hollywood.

"El mercat en el qual vivim avui dia no permet rodar les pel·lícules de pressupost mitjà de Hollywood en espanyol", ha remarcat Bayona, per la qual cosa ha necessitat deu anys per aixecar el projecte, i ha subratllat que Netflix ha permès que es pogués fer en castellà, plataforma amb qui va acordar que el film també tingués una exhibició cinematogràfica.

Bayona ha admès que es va fer un càsting amb cares conegudes però el to de la pel·lícula anava cap a un altre costat, i ha subratllat que la dificultat de l'elecció per la pandèmia, amb quarentenes en hotels per fer la prova, va fer que es creés "un vincle que es veu en la pantalla" entre els actors.

El rodatge es va dur a terme en Serra Nevada (Andalusia), Montevideo (l'Uruguai) i en diferents localitzacions dels Andes --tant a Xile com a l'Argentina-- incloent La Vall de les Llàgrimes, localització real on va succeir la història i al que propi Bayona va visitar.

Bayona ha subratllat que la quantitat d'hores de rodatge que es van fer per a la pel·lícula feia "impossible" que es rodés en analògic, i ha ressaltat el treball d'efectes visuals.

PREMI A SITGES

El director barceloní rebrà la tarda d'aquest dimarts, abans de la projecció de la pel·lícula, un dels premis Màquina del Temps del Festival de Sitges, un certamen que ha definit com a "molt especial" i en el qual ha assegurat que ha viscut grans moments de la seva vida.

Ha afirmat estar il·lusionat per rebre aquest reconeixement, i ha remarcat que "la distància entre l'escenari i el pati de butaques és molt borrosa", ja que quan s'està a l'escenari hi ha molts directors a la platea i joves que estaven al pati de butaques han passat a presentar pel·lícules com Jaume Balagueró o ell mateix..