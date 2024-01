Bayona, agraït per la resposta "aclaparant" del públic amb 'La societat de la neu'

Dimarts se sabrà si està nominada a l'Oscar a millor pel·lícula internacional



BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

El director de cinema J.A.Bayona, a quatre dies de saber si 'La societat de la neu' opta a l'Oscar a millor pel·lícula internacional, s'ha mostrat aquest divendres agraït per la resposta "aclaparant" del públic amb el film tant a les sales de cinema com a Netflix.

En unes declaracions als mitjans en la trobada de nominats dels Premis Gaudí a Barcelona, ha assegurat que està molt content amb el reconeixement que està tenint la pel·lícula amb les nominacions a guardons com els Globus d'Or, els Bafta, els Goya, els Feroz o els Gaudí, però sobretot per la resposta del públic.

Ha recordat que és "la primera vegada" que nominen una pel·lícula seva als Bafta, i que per a ell aquest reconeixement ja és un premi per la competència que hi ha en la categoria en la qual competeix.

Dimarts sabrà si està nominat a l'Oscar a millor pel·lícula internacional: "Sabia que era la setmana que ve, però no el dia, imagina't", ha dit.

Bayona ha incidit en la resposta del públic, amb les sales de cinema plenes sis setmanes després de l'estrena limitada i els 51 milions de visionats del film a Netflix durant els primers deu dies.

El director ha remarcat que 'La societat de la neu' ha aconseguit en deu dies tants visionats com la principal estrena en llengua no anglesa l'any passat, 'Sin novedad en el frente', que ho va aconseguir en 91.

DADES "DIFÍCILS DE PROCESSAR"

Ha afirmat que les xifres de Netflix són una dada "difícil de processar", i ha celebrat la resposta del públic, sobretot el jove que creu que no coneix tant la història en la qual es basa la pel·lícula i que s'identifica molt amb els personatges per edat.

J.A.Bayona ha remarcat que la pel·lícula continua funcionant a les sales malgrat que ja és a la plataforma, i ha considerat que aquest Nadal s'ha demostrat que el públic "té ganes" de mirar pel·lícules d'aquest tipus en pantalla gran.

El director s'ha mostrat "molt content" d'estar nominat als Premis Gaudí a la millor pel·lícula europea --única categoria en la qual podia competir--, i ha afirmat que li agrada participar a la gala sent nominat, lliurant un premi o assisstint-hi.