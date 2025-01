Batlle dona per recuperat l'edifici de l'Antiga Massana malgrat les protestes

Unes 250 persones es manifesten a la zona, però no hi ha detinguts

BARCELONA, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha donat per recuperat aquest dimarts al matí l'edifici de l'Antiga Massana de Barcelona, situat al districte de Ciutat Vella, malgrat que hi ha protestes a l'exterior.

Així ho ha explicat en una roda de premsa al costat del cap de la Guàrdia Urbana, l'intendent major Pedro Velázquez, i el gerent de Ciutat Vella, Félix Ortega, en la qual ha detallat que el dispositiu policial ha començat a les 7 hores, quan "no hi havia ningú dins l'edifici".

Per aquest motiu, Batlle ha assegurat que "no hi ha hagut una desocupació, hi ha hagut una recuperació", i ha afegit que el dispositiu s'ha organitzat amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra i amb l'autorització del jutjat contenciós-administratiu 17 de Barcelona.

EQUIPAMENT "OCUPAT DE MANERA IL·LEGAL"

"Aquesta intervenció és el punt i final de l'expedient que es va obrir el 2021, amb l'objectiu de recuperar aquest equipament que sempre ha estat ocupat de manera il·legal", ha dit, i ha assegurat que el govern municipal vol reforçar els usos públics i canviar les dinàmiques i la seguretat de l'entorn, en les seves paraules.

Ha recordat que s'ha aprovat un projecte per reforçar els voltants de l'Antiga Massana --plaça Gardunya, jardins Doctor Flemming i la Boqueria--, tot i que ha expressat que en les "pròximes setmanes" explicaran les actuacions que es duran a terme al mig i llarg termini.

"Volem preservar els usos acadèmics, culturals i comunitaris. Volem posar fi a qualsevol dinàmica il·legal i d'usurpació dels espais públics", ha reiterat.

RECUPERACIÓ

A més a més, Batlle ha assegurat que la recuperació "ja està feta" i es mantindrà, i fonts municipals han detallat a Europa Press que els dispositius policials es poden mantenir en el temps per evitar que hi tornin a entrar.

"Aquest matí hi ha hagut accions de rebuig, però hem de dir, amb tota la modèstia, però amb contundència, que no permetrem que hi hagi més ocupacions", ha recalcat.

També ha destacat que l'Ajuntament va avisar els 'ocupes' que "no hi hauria diàleg si hi havia ocupació", per la qual cosa els van convidar a retirar-se de l'espai de l'Antiga Massana.

COL·LABORACIÓ AMB ELS MOSSOS

En aquesta línia, Batlle ha remarcat que l'actuació que ha dut a terme aquest dimarts al matí la Guàrdia Urbana és de "preservació de patrimoni municipal", però els Mossos d'Esquadra s'ocupen de l'ordre públic.

Cap a les 12.00 hores hi ha unes 250 persones distribuïdes per la zona, segons fonts municipals, i, per ara, no hi ha hagut detencions.