El Barts Festival de Barcelona obre aquest diumenge amb Beat una edició amb Rubén Blades i Morrissey

Ricardo Rubio / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 juny (EUROPA PRESS) -
El Barts Festival de Barcelona, que se celebrarà des d'aquest diumenge al 25 de juliol al Poble Espanyol, obre la seva programació amb el supergrup Beat en una primera edició que comptarà amb Rubén Blades, Morrissey, Biffy Clyro, ZZ Top, Joan Dausà i Belle & Sebastian.
El festival s'obre amb Beat, el projecte on els exmembres de King Crimson Adrian Belew i Tony Levin, acompanyats del guitarrista Steve Vai i el bateria Danny Carey, revisitan el rock progressiu de la banda.
El Barts Festival comptarà amb noms internacionals com Charlie Puth (8 de juliol), Belle & Sebastian (17 de juliol), ZZ Top (19 de juliol), Biffy Clyro (20 de juliol), el 'poeta de la salsa' Rubén Blades (23 de juliol), Silvestre Dangond amb el ballenato (24 de juliol) i Morrissey (25 de juliol), que tancarà el festival.
Acollirà nits de doble cartell com el de Gipsy Kings amb Nicolás Reyes i Los Manolos celebrant el seu 35 aniversari (30 de juny), la connexió argentina Babasónicos y Silvestre i La Naranja (11 de juliol) i LP i Judith Hill, veu del documental '20 feet from Stardom' (21 de juliol).
El talent català i estatal estarà present amb Joan Dausà (2 de juliol), M-Clan (3 de juliol), Marta Santos (4 de juliol), Lax'n'Busto (15 de juliol), Shinova (16 de juliol), Ojete Calor (18 de juliol).
La programació es completarà amb el merengue d'Elvis Crespo (7 de juliol), la banda tribut God Save the Queen (9 de juliol), Antoñito Molina (10 de juliol) i María Becerra (22 de juliol).