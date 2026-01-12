El Barts Festival de Barcelona incorpora el músic Charlie Puth al seu cartell

THE PROJECT

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El músic, productor i compositor nord-americà Charlie Puth s'ha incorporat al Barts Festival de Barcelona, que se celebrarà al Poble Espanyol, on tocarà el 8 de juliol.

L'actuació de Puth forma part de la gira 'Whatever's Clever! World Tour 2026', amb una cinquantena de ciutats entre Amèrica del Nord i Europa, informa aquest dilluns la promotora The Project.

L'artista s'afegeix a una programació que compta amb Beat, Belle & Sebastian, Joan Dausà, ZZ Top, Biffy Clyro, Ojete Calor i Elvis Crespo.