BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Els festivals Barna'n'Roll i Bilbo'n'Roll, que se celebraran al maig, inclouran al seu cartell les bandes de punk-rock nord-americanes The Interrupters, Pennywise i Descendents, informa aquest dimecres la promotora HFMN Crew.
The Interrupters seran els caps de cartell en uns festivals que se celebraran el 21 de maig al Bizkaia Arena BEC de Bilbao, en la seva primera edició, i el 22 de maig al Poble Espanyol de Barcelona, en la seva recuperació quatre anys després de l'última edició.
Les bandes històriques Pennywise i Descendents, juntament amb el grup End It, s'incorporen al cartell com a integrants de la gira Reconstruction Tour i el completa la banda hardcore Haywire.